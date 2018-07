Twitter tem nova regra de controle de abuso de linguagem

O microblog também prometeu destacar mais funcionários para eliminar mensagens ofensivas. Em uma série de comunicados publicados no Twitter, o gerente-geral do grupo, Tony Wang, pediu desculpas às mulheres que sofreram com abusos no Twitter. "Não é aceitável no mundo real, e não é aceitável no Twitter. Podemos e faremos mais para proteger nossos usuários contra abusos. Esse é o nosso compromisso", afirmou Wang.