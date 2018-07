Twitter vale US$ 7 milhões por letra

O Twitter, serviço de microblogs, está próximo de receber um investimento de US$ 100 milhões, segundo o Wall Street Journal, que cita fontes próximas à negociação. São US$ 7,1 milhões para cada um dos 140 caracteres que o usuário pode escrever em cada uma de suas mensagens.

O grupo de investidores deve incluir a T. Rowe Price Group Inc. e a Insight Venture Partners, que ainda não são acionistas do Twitter. Atuais investidores, como a Spark Capital e a Institutional Venture Partners, também devem participar. O Twitter preferiu não comentar a notícia.

Esses investidores estão avaliando o Twitter em cerca de US$ 1 bilhão. Segundo o jornal, o dinheiro permitirá à empresa de mensagens via internet "conseguir mais tempo para encontrar um modelo de negócios". Apesar do crescimento explosivo, os fundadores do Twitter ainda não descobriram como fazer dinheiro com a empresa. O valor de US$ 1 bilhão é quatro vezes maior que a avaliação da empresa em sua última rodada de investimento, em fevereiro.

"Normalmente, você só vê esse tipo de movimento quando um fundo procura conseguir uma posição antes de uma abertura de capital", disse o analista Colin Gillis, da Brigantine Advisors.

CRESCIMENTO RÁPIDO

O Twitter permite a publicação de mensagens de até 140 caracteres. Os usuários escolhem o perfil das pessoas que querem seguir, lendo essas mensagens em uma única página. Em agosto, a empresa teve 54,7 milhões de visitantes únicos em todo o mundo, segundo a consultoria ComScore. No mesmo mês de 2008, haviam sido somente 4,3 milhões.

Com sede em São Francisco, o Twitter foi criado em 2006, como um projeto paralelo na empresa Odeo. A primeira ideia foi de Jack Dorsey, hoje presidente do conselho do Twitter. Ao lado de Biz Stone, Evan Williams e outros pessoas da Odeo, Dorsey criou a Obvious Corporation, que assumiu os ativos da empresa anterior, incluindo o Twitter. O serviço de microblogs se transformou em uma companhia separada em abril de 2007. Williams, presidente do Twitter, fez fortuna ao vender para o Google a Pyra Labs, dona do serviço Blogger.

Apesar do novo investimento, o Twitter não tem necessidade imediata de capital. na rodada anterior de investimento, a companhia levantou US$ 55 milhões, e gastou US$ 25 milhões até agora. Mas a empresa terá de investir para sustentar seu crescimento rápido, se quiser alcançar o Facebook, que conseguiu chegar a 300 milhões de usuários. O Facebook lançou recentemente um serviço parecido com o Twitter, que permite às pessoas compartilharem seu conteúdo e seu comentário publicamente.

O crescimento rápido do Twitter atraiu a atenção de gigantes da tecnologia, como o Google e a Microsoft, que tentou convencer o Twitter a fazer acordos para a venda de anúncios. As duas empresas preferiram não comentar o assunto. Agora, com a nova avaliação, o Twitter se torna um alvo mais difícil de ser comprado por concorrentes.

MODELO DE NEGÓCIO

Os fundadores do Twitter têm falado repetidamente que não estão interessados em converter em dinheiro o sucesso inicial da empresa e que estão comprometidos com a criação de uma companhia sustentável e independente.

Recentemente, o Twitter tem atraído talentos do Google e de outras empresas de internet. Em maio, Evan Williams afirmou que a companhia, que tinha somente 45 funcionários, chegaria a mais de 90 até o fim deste ano.

Mesmo assim, a companhia ainda não encontrou um jeito de ganhar dinheiro. Nos últimos meses, executivos do Twitter disseram que estão trabalhando para desenvolver serviços premium para empresas, mas nenhum desses produtos foi ainda lançado.

Em maio, foi publicado um texto no blog da empresa dizendo que o Twitter estava "deixando a porta aberta para exploração" de anúncios, e que "a ideia de ganhar dinheiro com banners tradicionais de anúncios no Twitter.com sempre esteve bem abaixo na nossa lista de maneiras interessantes de gerar receitas".

Esta semana, Biz Stone, um dos fundadores do Twitter e autor do texto publicado no blog, afirmou que o serviço não passará a veicular anúncios este ano.

Entre os investidores do Twitter estão a Benchmark Capital, Union Square Ventures, Charles River Ventures e Bezos Expeditions, empresa que gerencia os investimentos pessoais de Jeff Bezos, presidente da Amazon, segundo a ThomsonReuters.

No começo deste ano, a T. Rowe Price e a Fidelity Investiments investiram US$ 50 milhões na Slide, que produz aplicativos para redes sociais, avaliando a empresa em US$ 550 milhões. Com a recessão, a Slide teve que mudar sua estratégia de negócios.

NÚMEROS

54,7 milhões

de visitantes únicos teve o Twitter no mês de agosto em todo o mundo

4,3 milhões

havia sido o número de visitantes únicos no mesmo mês do ano passado

US$ 55 milhões

o Twitter conseguiu com investidores em uma rodada anterior de captação. Desse total, gastou US$ 25 milhões