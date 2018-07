Tyson Gay vence, mas não melhora marca Tyson Gay ganhou ontem, em Tóquio, a prova dos 100 metros rasos com a marca de 10s13. "Não consegui o tempo que queria", reclamou o americano. Domingo, Gay fez a prova em 9s69 e igualou o 2º melhor tempo da modalidade, feito por Usain Bolt nos Jogos de Pequim. O jamaicano detém o recorde mundial com 9s58, batido neste ano no Mundial de Berlim.