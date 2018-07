U2 adia turnê após Bono ser operado O vocalista da banda irlandesa U2, Bono, passou por uma operação na coluna em um hospital em Munique, ontem, em consequência de uma lesão sofrida durante os preparativos da turnê 360º. O porta-voz do grupo, Paul McGuinness, informou no site da banda que o show de estreia, que ocorreria em Salt Lake City (EUA), em 3 de junho, foi adiado para data ainda indeterminada. Segundo o porta-voz, Bono passará alguns dias no hospital e depois será transferido para a Irlanda.