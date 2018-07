Ubatuba-SP confirma morte de grávida por gripe suína

Segundo o órgão, a gestante teve febre durante o fim de semana e compareceu ao hospital na segunda-feira, já sem febre, mas com contrações e dores no ventre. Devido à gravidez, ela foi internada e, durante o período, começou a apresentar sintomas da Influenza A (H1N1). O resultado do exame do Laboratório Adolfo Lutz foi confirmado ontem e entregue ao Grupo de Vigilância Epidemiológica de Ubatuba. Nenhum membro da família da vítima apresentou os sintomas da doença.