Ubatuba-SP recebe primeiro navio de cruzeiro marítimo Os 1.600 turistas do primeiro navio de cruzeiro marítimo a fazer escala em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foram recepcionados na manhã de hoje com um tapete vermelho no Píer de Itaguá. A cidade tenta entrar para o grupo de municípios litorâneos que recebem grandes embarcações turísticas durante a alta temporada. "Essa música, essa recepção e até este tapete vermelho nos emocionaram", dizia a professora Adriana Paula Carvalho, de 29 anos, uma das passageiras do Island Escape, que partiu de Santos (SP) em direção a Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ). "Ubatuba é linda, vale a pena parar aqui", completou. Ubatuba investiu em feiras especializadas para divulgar o nome da cidade e cerca de R$ 50 mil em algumas obras de reurbanização e estrutura para recepcionar os visitantes. Agentes turísticos também analisavam o receptivo para incluir o município nos cruzeiros. "Nesta estação, serão poucas escalas, mas, na próxima, esperamos dezenas delas", afirmou o prefeito Eduardo César (DEM).