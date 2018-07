UBS deve anunciar mais cortes de vagas em breve--jornais

Citando diversas fontes não-identificadas, o jornal Sonntagszeitung informou que gerentes já tinham começado a comunicar os funcionários sobre o corte nas vagas e que setores como de marketing e funções de suporte seriam os mais atingidos.

O NZZ am Sonntag publicou que empregados do banco na Suíça também serão fortemente afetados nesta rodada de reduções, com uma perda de quase 26.400 empregos que deve ser anunciada em 22 de abril, afirmou o veículo citando fontes não identificadas.

O jornal Sonntag havia publicado no mês passado que a instituição deveria eliminar mais 8 mil postos de trabalho.

O banco, um dos mais abatidos na Europa pela crise financeira global, já anunciou planos de cortar mais de 10 por cento da força de trabalho, diminuindo o quadro de funcionários para cerca de 75 mil pessoas neste ano.