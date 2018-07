UBS enfrentará multa de US$1,6 bi por manipular Libor--jornal

Citando fontes não identificadas, o diário Tages-Anzeiger disse que o banco deve admitir que 36 traders em todo o mundo manipularam a taxa iene Libor entre 2005 e 2010. Um porta-voz do UBS se recusou a comentar.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters na sexta-feira que o UBS poderia chegar a um acordo de mais de 1 bilhão de dólares e admitir a prática criminosa de seu braço japonês, onde um dos seus operadores de ienes manipulou a Libor e contratos de euroiene.

Entre 25 e 30 pessoas deixaram UBS por conta da questão, disseram as fontes. O banco suíço esperava uma sinalização mais suave dos reguladores, por sua cooperando na investigação e ficou surpreso com o montante fechado, acrescentaram.

Um acordo de 1,5 bilhão de francos seria o maior já pago pelo banco, que está se recuperando de uma fraude de 2,3 bilhões de dólares do trader baseado em Londres Kweku Adoboli, na qual foi multado em 30 milhões de libras-esterlinas (48,36 milhões de dólares) no mês passado.

O acordo tornaria o UBS o segundo maior banco a ser penalizado por seu papel no escândalo de Libor. O britânico Barclays pagou uma multa de 450 milhões de dólares em junho.

A Libor é a taxa utilizada como referência para trilhões de dólares em instrumentos financeiros e contratos de todo o mundo. Sutis mudanças na taxa, compiladas a partir de pesquisas diárias dos bancos, poderiam beneficiar operadores de produtos mais complexos.

O Tages-Anzeiger disse que a multa, juntamente com os encargos de reestruturação de 500 milhões de francos por conta dos planos de cortar 10 mil funcionários com o UBS reduzindo gradualmente seu negócio de renda fixa, provavelmente empurrarão o banco a um prejuízo no quarto trimestre.

UBS já havia dito que os custos relacionados com a revisão de banco de investimento levaria a um prejuízo no quarto trimestre e no ano todo, depois que a empresa registrou um prejuízo no terceiro trimestre de 2,172 bilhões de francos. O resultado anual da companhia está previsto para sair 5 de fevereiro.

(Reportagem de Emma Thomasson) Tradução São Paulo FG