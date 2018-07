UBSs terão conexão à internet banda larga O Ministério da Saúde vai financiar a conexão à internet banda larga em 12,3 mil Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A previsão é que R$ 45 milhões sejam destinados este ano para custear o projeto, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Uma audiência pública deverá ser feita este mês com operadoras de telefonia para estabelecer os critérios do serviço, como qualidade da conectividade e velocidade. A ação será feita em parceria com o Ministério das Comunicações.