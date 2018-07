Ucrânia acusa Rússia de engendrar embates em Odessa que mataram mais de 40

Yatseniuk, falando em Odessa, atacou as forças policiais da cidade portuária no Mar Negro, sugerindo que estavam mais interessados nos frutos da corrupção do que em manter a ordem. Se houvessem feito seu trabalho, afirmou, "essas organizações terroristas teriam sido frustrados".

O combate de sexta-feira foi o que mais causou mortes desde que o presidente favorável a Moscou Viktor Yanukovich foi forçado a fugir em fevereiro e militantes pró-Rússia lançaram levantes no leste industrial. Também marcou a primeira desordem séria fora das áreas do leste desde a queda de Yanukovich, sinalizando possíveis problemas futuros para Kiev.

"Houve dezenas de mortos resultando de ação bem-preparada e organizada contra o povo, contra a Ucrânia e contra a Odessa", disse Yatseniuk a representantes de organizações sociais.

(Reportagem de Natalia Zinets)