Ucrânia e Polônia correm contra o tempo para concluir estádios da Euro 2012

A Ucrânia e a Polônia correm contra o tempo para concluir os estádios que sediarão a Eurocopa 2012.

As autoridades acreditam que todos os estádios ficarão prontos até junho do próximo ano. Na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, o estádio local ainda parece estar longe de ser concluído, pois há muitas obras.

O prefeito da cidade, Andriy Sadovy, conta que por muito tempo se esperava que investidores privados participariam do projeto. Depois que ficou claro que ninguém se interessaria, o governo precisou se viu obrigado a bancar todos os custos.

Após a definição do financiamento das obras, tudo começou a andar mais rápido.

No outro país-sede, a Polônia, os estádios estão mais avançados e um deles já recebeu até uma partida teste.