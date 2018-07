Ucrânia expulsa diplomata militar russo por espionagem A Ucrânia ordenou a expulsão do adido militar da Rússia, dizendo tê-lo "flagrado" recebendo informações confidenciais sobre a cooperação do país com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) durante a revolta armada que Kiev diz ser dirigida por Moscou.