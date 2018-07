Ucrânia recebe primeira parcela de resgate russo

O presidente Vladimir Putin ofereceu o resgate à Ucrânia na semana passada, juntamente com um grande corte nos preços pagos por Kiev pelo fornecimento do gás russo, em uma tentativa de convencer o vizinho eslavo a participar de uma união aduaneira de ex-repúblicas soviéticas.

"Ontem... A primeira parcela da dívida soberana da Ucrânia foi adquirida por 3 bilhões de dólares", disse o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev a seu colega ucraniano Mykola Azarov em uma reunião em Moscou, segundo a agência de notícias Interfax.

"O dinheiro foi ontem para o banco central da Ucrânia."

A aproximação do presidente Viktor Yanukovich a Moscou, e por conseguinte seu distanciamento de uma oferta de estreitar os laços da Ucrânia com a União Europeia, geraram enormes manifestações no país.

