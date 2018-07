Ucrânia, Rússia e OSCE vão se reunir para discutir crise no leste ucraniano Belarus vai sediar conversações entre Ucrânia, Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) sobre a crise no leste da Ucrânia, disse nesta quarta-feira o gabinete do presidente bielo-russo, Alexander Lukashenko.