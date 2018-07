UE autoriza joint-venture em pagamentos pelo celular Reguladores antitruste da União Europeia aprovaram nesta quarta-feira um acordo entre as operadoras móveis britânicas Vodafone, Everything Everywhere e O2 --da espanhola Telefónica-- para formar uma joint-venture que vai permitir aos usuários fazer pagamentos e compras via telefone e pagar tudo na própria conta telefônica.