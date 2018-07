Eles disseram que nenhuma acordo foi alcançado ainda, mas o compromisso a ser discutido inclui garantias de empréstimos por parte dos países da Zona do Euro no valor de 440 bilhões de euros, um fundo de estabilização no valor de 60 bilhões de euros e 100 bilhões em uma extensão de crédito do Fundo Monetário Internacional (FMI).