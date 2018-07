UE decide impor sanções a banco central da Síria

As novas medidas entram em vigor no final desta semana e também incluem uma proibição no comércio de ouro e outros metais preciosos com instituições estatais e uma suspensão aos voos cargueiros que partem da Síria, disseram autoridades.

A decisão complementa várias outras rodadas de sanções da UE. Ela vem em um momento de intensa repressão dos militares contra civis na Síria, enquanto Assad enfrenta uma revolta contra as quatro décadas do governo de sua família no país.

(Reportagem de Justyna Pawlak)