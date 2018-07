UE doará dinheiro do Nobel da Paz a crianças em zonas de guerra

O bloco de 27 países ganhou o Nobel no mês passado por promover a paz, a democracia e os direitos humanos ao longo de seis décadas, unindo o continente depois de duas guerras mundiais em que dezenas de milhões de pessoas morreram.

A UE foi premiada com 8 milhões de coroas suecas (1,18 milhão de dólares). A tradicional medalha de ouro 18 quilates, com o perfil de Alfred Nobel, e um diploma do Nobel serão mantidos por instituições da UE, em nome da UE.

"Como as crianças são o futuro de qualquer sociedade e, ao mesmo tempo, estão entre os mais vulneráveis, os dividendos da paz que a União Europeia está recebendo devem ser ‘investidos' nas crianças que são vítimas de conflitos violentos", disse a Comissão em um comunicado.

Alguns europeus disseram que o prêmio veio na hora errada, com muitos deles sofrendo com a pior crise econômica em décadas, com parte da culpa recaindo sobre as restrições da união monetária e a austeridade fiscal promovida pelo executivo do bloco.

O bloco regional deve receber o prêmio em uma cerimônia em Oslo em 10 de dezembro. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e o presidente do Parlamento, Martin Schulz, vão viajar para a capital norueguesa.

Os detalhes e o processo de seleção de projetos de crianças serão decididos nas próximas semanas.

(Reportagem de Ethan Bilby)