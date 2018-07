UE estuda regras para câmaras de compensação e seguradoras

As câmaras de compensação e as seguradoras, que são fundamentais para o funcionamento diário do mercado financeiro, já lidam com grandes volumes de negócios e algumas deles irão, em breve, assumir novos negócios avaliados em mais de 600 trilhòes de dólares.

A comissão disse nesta segunda-feira que lançou uma consulta para saber se companhias, como contrapartes centrais, depositários de valores mobiliários e companhias de seguros sistêmicos precisam de regras para sua recuperação e resolução.

O principal regulador da UE, o comissário Michel Barnier, já está promovendo a criação de uma agência para lidar com bancos problemáticos, mas isso não se aplica às câmaras de compensação e seguradoras.

(Por Claire Davenport)