UE estuda valor mínimo para carbono em leilões A União Europeia estuda fixar um preço mínimo para o carbono na tentativa de salvar seu esquema de comércio. Lançado em 2005, o sistema europeu está em uma encruzilhada, com os preços do carbono em baixa recorde e a perspectiva de não haver recuperação em mais de uma década. A ideia é estipular um valor de reserva em leilões a partir de 2013. O valor de referência do carbono sofreu uma queda de € 8 ontem e, se nenhuma atitude for tomada, em uma década a tonelada de CO2 emitido vai derivar em valores menores de € 20 - abaixo do necessário para conduzir à redução de emissões. Segundo analistas, os preços atuais são tão baixos que não motivam nem mesmo economia de energia.