Um procedimento da União Europeia para aprovar as sanções continua em andamento até as 17h (12h no horário de Brasília), mas isso é visto como uma formalidade, disseram diplomatas europeus. Os nomes dos indivíduos que vão ser adicionados à lista não devem ser divulgados até a publicação no diário oficial da UE.

(Reportagem de Adrian Croft)