UE financia população na ilha Se a Argentina insistir em questionar a presença estrangeira nas Ilhas Malvinas, não enfrentará apenas os britânicos, mas colocará em risco toda a ajuda financeira da União Europeia ao arquipélago. As ilhas fazem parte do mapa oficial da UE e cabe aos europeus ajudar financeiramente a ilha. Por ano, os 3 mil habitantes recebem 6 milhões de euros em ajuda para estimular o comércio e manter a economia, compensando as empresas locais pelas dificuldades para exportar para a América do Sul diante das tensões com a Argentina.