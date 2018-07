UE impõe novas sanções econômicas à Rússia por crise na Ucrânia

A União Europeia implementou nesta sexta-feira uma nova rodada de sanções contra a Rússia por seu papel na crise na Ucrânia, incluindo restrições ao financiamento para algumas empresas estatais e congelamento de bens de dirigentes políticos russos.

As sanções publicadas no diário oficial da UE incluem o congelamento de bens e proibição de viagens impostos a Igor Lebedev, vice-presidente Câmara Baixa do Parlamento russo (a Duma), e Vladimir Jirinovsky, um político ultranacionalista, e um grande número de líderes separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.