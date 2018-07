UE investiga formação de cartel em drives ópticos

A Comissão Europeia informou que enviou notificações de objeção ou com acusações contra as empresas, que não tiveram suas marcas reveladas segundo política tradicional do órgão executivo da UE.

Os drives de disco ópticos podem ler dados gravados em CDs e DVDs. A Comissão pode penalizar as companhias com multa de até 10 por cento de seu faturamento global se forem consideradas culpadas de infringir regras do bloco de países.

Autoridades norte-americanas, que também investigam suspeita de fixação de preços na venda de drives ópticos, acusaram a joint-venture da Hitachi com a LG Electronics no ano passado.

Em 2009, Hitachi, Toshiba e Sony afirmaram que foram intimidas pelo Departamento de Justiça dos EUA no caso relacionado à investigação.

Dell e Hewlett-Packard estão entre os principais compradores de drives ópticos.