UE mira ganho de 1 tri de euros no PIB com computação na nuvem Reguladores de telecomunicações da União Europeia apresentaram nesta quinta-feira seus planos para acelerar o uso de computação na nuvem por entidades públicas e empresas, com esperanças de elevar o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco monetário em quase 1 trilhão de euros nos próximos oito anos.