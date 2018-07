UE multa Telefónica e Portugal Telecom em 79 milhões de euros A espanhola Telefónica e a Portugal Telecom foram multadas em 79 milhões de euros (105 milhões de dólares) por reguladores antitrustes da União Europeia nesta quarta-feira por concordarem em não competirem entre si no mercado ibérico, violando as regras do bloco.