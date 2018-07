UE pede corte de 50% na emissão de CO2 até 2050

Barroso afirmou que a UE também espera que o G-8 entre em acordo sobre um valor de referência de 2 graus centigrados como o aumento máximo permitido na temperatura global. Até agora não houve consenso internacional sobre isso. Nenhuma das maiores economias do mundo, incluindo Estados Unidos, Japão e UE, concordou até agora em reduzir suas emissões de carbono entre 25% e 40% até 2020, um esforço que cientistas da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmam ser necessário para evitar um aumento nos níveis do oceano e problemas climáticos catastróficos.

Negociadores europeus e uma fonte próxima ao comunicado que será divulgado após o encontro de amanhã do G-8 em L''Áquila afirmaram que os líderes do Fórum das Maiores Economias sobre Energia e Clima devem eliminar as metas numéricas de emissão de gases de efeito estufa do documento. Porém, eles devem pedir que a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que acontecerá em dezembro na Dinamarca, estabeleça limites rígidos de emissão.

Países em desenvolvimento, como China e Índia, afirmam que nações industrializadas devem se comprometer com as maiores reduções de emissões quando se encontrarem em Copenhagen para a discussão de um novo pacto de mudança climática. O Fórum das Maiores Economias é um de uma série de encontros planejados durante o encontro do G-8. O fórum é composto por membros do G-8, do G-5 (África do Sul, Brasil, China, Índia e México), Austrália, Coreia do Sul, Dinamarca, Indonésia e representantes da Organização Mundial do Comércio (OMC).

EUA

Falando ao lado de Barroso, o primeiro-ministro da Suécia, Fredrik Reinfeldt, que está na presidência rotatória da UE, afirmou estar contente com as novas atitudes da administração norte-americana em relação a questões ambientais. "Estamos encorajados pela nova abordagem do presidente Barack Obama, não podemos ser bem-sucedidos sem os EUA", disse Reinfeldt. Segundo ele, o ano de 1990 deve ser o ano base para medir os cortes nas emissões, e 2020 um período intermediário para checar o progresso.

Os EUA não estabeleceram nenhuma meta de redução de emissões até agora, mas descartou recentemente um corte de 40% abaixo dos níveis de 1990. "A maioria dos políticos não estará no poder até 2050, por isso as metas de médio prazo são muito importantes", acrescentou Reinfeldt.

Ao dizer que o mundo precisa aumentar os esforços no combate à crise econômica, o primeiro-ministro sueco afirmou que é possível estimular a economia de uma forma que não agrida o meio ambiente. "Podemos mostrar que é possível lidar com mudança climática e aquecimento global ao mesmo tempo." As informações são da Dow Jones.