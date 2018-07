UE pede que população não entre em pânico devido à gripe suína

A comissária de saúde da União Europeia, Androulla Vassiliou, pediu nesta quinta-feira que a população do bloco não entre em pânico por causa do avanço da gripe suína, depois que outros dois países do bloco, Suíça e Holanda, confirmaram casos da doença.

"Devemos ser vigilantes, não devemos entrar em pânico, temos que estar preparados", disse Vassiliou.

Representantes dos países do bloco estão discutem, nesta quinta-feira, uma estratégia unificada de combate à gripe suína.

Uma possibilidade estudada é a de proibir voos da União Europeia ao México, mas não está claro ainda se a entidade tem o poder de impor a restrição.

Alguns países já suspenderam voos ao país, mas a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que fechar as fronteiras é inútil para deter o avanço da gripe suína.

Mortes

Além de Holanda e Suíça, a Espanha (13 casos), Grã-Bretanha (cinco), Alemanha (três) e Áustria (1) já confirmaram a doença. Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Polônia, Portugal e Suécia investigam casos suspeitos.

O diretor-geral para Políticas de Saúde e Consumo da União Europeia, Robert Madelin, alertou que o vírus causador da gripe suína poderia matar milhares de pessoas no continente.

"Não se trata de questionar se pessoas vão morrer, mas sim de quantas vão morrer. Serão centenas, milhares ou dezenas de milhares?", disse ele.

Mas correspondentes dizem que nenhum dos casos registrados no continente foi severo e as únicas mortes aconteceram no México e nos Estados Unidos.

A União Europeia discute também outro nome para a doença, para evitar prejuízos maiores para a indústria de carne suína.

Resto mundo

Outros países confirmaram casos também nesta quinta-feira, entre eles o Peru - o primeiro país da América do Sul a notificar um caso da doença.

O México, país onde a infecção se iniciou, já confirmou oito mortes e suspeita de outras 76. O governo mexicano diz que existem 99 casos de pessoas infectadas.

Como parte de novos esforços para conter o avanço da doença, o presidente do México, Felipe Calderón, anunciou a suspensão parcial de serviços não-essenciais entre os dias 1 e 5 de maio e pediu que a população ficasse em casa nesse período.

O segundo país mais afetado é os Estados Unidos, onde há 111 casos confirmados em 13 Estados e onde houve a primeira vítima fatal fora do México, um bebê mexicano de 23 meses, que morreu no Estado do Texas.

A gripe suína foi confirmada em outros países como o Canadá (13 casos), Nova Zelândia (3) e Israel (2).

Existem suspeitas de casos no Brasil (2 casos), Argentina, Austrália, Chile, Japão, África do Sul e Coreia do Sul.

Na quarta-feira, a OMS elevou o nível de alerta da gripe suína para cinco - um abaixo do estágio de alerta máximo da escala - e afirmou haver sinais de que uma pandemia da doença seja iminente. O nível cinco de alerta é acionado quando há transmissão da doença entre humanos em pelo menos dois países.

