UE pondera acessar fundos de resgate não usados para impulsionar investimentos, diz jornal Os fundos não utilizados no mecanismo de resgate da zona do euro poderiam ser usados para aumentar o investimento em todo o continente e ajudá-lo a se recuperar da pior crise financeira em uma geração, de acordo com uma reportagem de um jornal alemão neste sábado.