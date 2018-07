UE possui minério suficiente para enfrentar força maior da Vale

A Vale declarou força maior sobre os embarques de minério de ferro do sudeste brasileiro na semana passada, devido às chuvas sazonais mais fortes que o esperado no Estado de Minas Gerais.

A Vale disse que as exportações para a Europa podem ser mais afetadas que os embarques para a Ásia.

Esses atrasos de fornecimento do minério, no entanto, ocorrem em um período conveniente para a maioria das siderúrgicas europeias, que estão reduzindo sua produção por conta da queda da demanda por aço.

"No momento não estamos preocupados sobre matérias-primas... Estamos em condições ótimas em termos de estoques; eles estão altos", disse uma fonte da siderúrgica italiana Riva Group, terceira maior produtora da Europa.

"Caso as condições climáticas voltem ao normal em breve, como preveem, não deve ser um problema, ainda que não possamos excluir repercussões se a situação persistir."

A Vale enviou uma carta a seus consumidores europeus para informá-los de que algumas cargas direcionadas à Europa podem sofrer atrasos, disseram siderúrgicas.

Por exemplo, uma das cargas a ser entregues à siderúrgica alemã ThyssenKrupp, foi adiada.

"Um navio foi adiado, mas não foi um problema para nós uma vez que temos grandes estoques em Amsterdã", disse uma fonte da ThyssenKrupp.

"Temos mais material que o normal em Roterdã pois a seca (europeia) em novembro causou um estrangulamento."

O nível de chuva atipicamente baixo registrado na Alemanha em novembro passado fez com que os níveis de água de Reno caíssem significativamente e atrasassem o transporte de matérias primas, como o minério de ferro de Roterdã, para as siderúrgicas.

A segunda maior siderúrgica alemã, Salzgitter e a produtora italiana Lucchini, controlada pelo segundo homem mais rico da Rússia, Alexei Mordashov, e seu grupo Severstal, também disseram que seus estoques eram grandes o suficiente para compensar os atrasos.

"Como consumidor da Vale, a companhia nos informou sobre a força maior para os embarques de minério de ferro", disse Markus Heidler, vice-diretor de relação com investidores da Salzgitter.

"No entanto, com a nossa base de fornecedores diversificada e estoques não vemos nenhum perigo de escassez de oferta no momento."

A Salzgitter é uma das muitas companhias europeias forçadas a reduzir a produção nos últimos meses.

Siderúrgicas europeias foram fortemente afetadas por uma desaceleração econômica no segundo semestre do ano passado, e analistas não estimam melhoras significativas no futuro próximo, enquanto uma profunda crise da dívida da zona do euro continua pesando sobre as perspectivas econômicas da região.

ArcelorMittal, ThyssenKrupp e Tata Steel estão entre as outras siderúrgicas forçadas a desativar unidades.