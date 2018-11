UE pressiona americanos para aceitar iniciar acordo na COP-17 Países que participam da 17.ª Conferência do Clima (COP-17), em Durban, pressionam os Estados Unidos a aceitar iniciar o roteiro para um acordo global com metas obrigatórias para todas as nações após 2020. A União Europeia criticou os americanos ontem, dizendo que o país tem de se engajar no diálogo para reduzir as emissões nos próximos dez anos. Se os EUA derem o sinal positivo, acredita-se que a maior emissora atual de CO2, a China, entre no barco.