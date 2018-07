UE quer preço único para gás russo vendido a seus membros Os Estados membros da União Europeia deveriam rejeitar as táticas divisionistas da Rússia na definição de preços do seu gás natural e estreitar os vínculos energéticos com a Ucrânia e a Geórgia, disse na sexta-feira o comissário (ministro) europeu da Energia, Guenther Oettinger.