UE reafirma metas de corte de emissões Depois do veto da Polônia ao roteiro de corte de emissões da União Europeia até 2020, a Comissária do Clima da ONU, Connie Hedegaard, disse que o bloco vai seguir em frente com os planos de redução. "A Polônia não pode marcar o compasso para toda a Europa", afirmou. O ministro do Meio Ambiente polonês, Marcin Korolec, disse que o roteiro reduziria em 1% ao ano o crescimento do PIB do país até 2030. / FELIPE WERNECK e KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS