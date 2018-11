UE reconhece apenas embaixadores de Ouattara, diz França

O bloco de 27 países concordou com essa posição na semana passada e a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) também reconheceu a nova delegação da Costa do Marfim, disse o porta-voz do ministério, Bernard Valero.

"A União Europeia adotou na semana passada uma abordagem conjunta. Apenas os embaixadores nomeados pelo presidente Ouattara serão reconhecidos pela União Europeia e os Estados membros", disse Valero num comunicado divulgado por via eletrônica.

O governo do líder da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, disse na terça-feira que cortaria os laços diplomáticos com os países que reconhecessem os embaixadores nomeados por Ouattara.

As potências mundiais e países vizinhos africanos querem que Gbagbo entregue o poder a Ouattara desde a eleição de 28 de novembro.

Os EUA e a União Europeia impuseram sanções a Gbagbo e a seu círculo mais próximo, enquanto o Banco Mundial e o banco central regional do oeste africano cortaram o financiamento ao país.

