UE sinaliza que não desistirá de negociação sobre Brexit

O negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, afirmou nesta terça-feira, 22, que a União Europeia (UE) está disposta a negociar "até o fim do ano e além, se for necessário", um acordo pós-Brexit com o Reino Unido, a menos de dez dias da ruptura definitiva.

Segundo várias fontes europeias, o negociador também reconheceu, durante um encontro com os embaixadores dos Estados-membros da UE, que rejeitou uma oferta recente de Londres sobre a pesca. Este tema continua sendo o principal ponto de bloqueio entre as partes./ AFP