UE tem de prover mais recursos para resgates no Mediterrâneo, diz Anistia

A guerra civil na Síria, o recrutamento militar forçado na Eritreia e o colapso da ordem na Líbia estão levando um número recorde de refugiados e imigrantes a tentar fugir pelo Mediterrâneo em direção à Europa, frequentemente em barcos improvisados. Muitos se afogam durante a tentativa.

A Itália tem repetidamente pedido mais ajuda da UE para lidar com esse tipo de emergência, à medida que planeja gradualmente desativar a missão de busca e resgate Mare Nostrum (Nosso Mar, em italiano), a qual salvou mais de 90 mil vidas no ano passado.

“O que não está claro é que caso a Itália decida significativamente reduzir ou até mesmo interromper a Mare Nostrum antes de haver uma operação de escala comparável em seu lugar, muitas vidas mais serão perdidas no mar”, disse a Anistia em uma relatório intitulado “Vidas à deriva: Refugiados e migrantes em perigo no Mediterrâneo”.

Em agosto, a Comissão Europeia disse que sua agência de controle de fronteira Frontex reforçaria a missão na Itália, com custo de cerca de 9 milhões de euros (11,4 milhões de dólares) por mês para as operações, mas Estados-membros têm sido lentos em se comprometer com recursos ou embarcações.

A Anistia disse que a Frontex precisaria de mais recursos e de uma claro mandato de busca e resgate antes que pudesse substituir a Mare Nostrum.

Um total de 3.072 imigrantes, cifra recorde, morreram afogados tentando cruzar o Mediterrâneo em barcos improvisados até agora agora neste ano, ante cerca de 2.360 em 2013, disse a Organização Internacional para as Migrações na segunda-feira.

A Marinha da Itália tem patrulhado as águas entre a África e a Sicília desde outubro do ano passando, quando 366 pessoas se afogaram após seu barco ter virado a apenas uma milha da ilha italiana de Lampedusa.

A tragédia atraiu atenção da mídia internacional e levou o papa Francisco a pedir mais atenção global aos problemas dos imigrantes.

No relatório, apresentado para o Parlamento Europeu, a Anistia pediu que a UE mudasse sua política de asilo, que põe o ônus sobre os países de fronteira mais próxima, como Itália e Malta.

(Por Adrian Croft e Francesco Guarascio)