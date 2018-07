Uece mantém censo mesmo após acusação de racismo A Universidade Estadual do Ceará (Uece) mantém a realização do 1º Censo Discente Uece, mesmo com a ameaça de boicote dos estudantes de consideram racistas algumas questões do levantamento. A Uece disse que o Censo quer conhecer o perfil dos 18 mil alunos para planejar suas políticas estudantis e que as questões não têm a conotação racista.