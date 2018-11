Uefs terá expediente normal nesta segunda-feira

O expediente foi suspenso desde o final da tarde da quinta-feira, dia 2, até sábado, dia 4, por conta da greve parcial da Polícia Militar e da suspensão do serviço de transporte coletivo em Feira de Santana.

O Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) também suspendeu as entrevistas agendadas para a última quinta-feira, referentes à seleção de oficineiros. Segundo a Secom, no momento oportuno a diretoria do Cuca divulgará nova data para as entrevistas.