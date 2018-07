UERJ investigará possível estupro de aluna A Universidade do Estado do Rio de Janeiro abriu sindicância para apurar o estupro sofrido por uma aluna, durante festa organizada pelo Diretório Central dos Estudantes, no último dia 11. A jovem contou ter sido atacada no estacionamento da universidade. O estudante, acusado do estupro, foi espancado pelos colegas.