UFF é condenada a indenizar aluno por não inscrevê-lo em exame nacional O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região condenou anteontem a Universidade Federal Fluminense (UFF) a pagar uma indenização de R$ 5 mil por não ter inscrito um aluno na prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), o que o impediria de colar grau e receber o diploma. A decisão foi proferida no julgamento de apelação cível da UFF contra a sentença de primeira instância, favorável ao estudante. O aluno, da graduação em História, teve de ajuizar a ação na Justiça Federal para ter garantido o seu direito de se formar, sem ter feito a prova do Ministério da Educação, que avalia o desempenho dos graduandos em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. No entendimento da desembargadora federal Salete Maccalóz, que proferiu o voto condutor do julgamento, o autor do processo não foi inscrito na prova por culpa exclusiva da UFF. Para ela, ele não pode deixar de se formar em razão de uma situação que não causou.