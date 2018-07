UFMG vai adotar exame como vestibular em 2014 A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai usar o Enem com forma exclusiva de ingresso a partir de 2014. Com oferta de 6.670 vagas no último vestibular, a UFMG é a segunda maior federal do País, só atrás da UFRJ - que adotou o Enem no ano passado. "A seleção pelo Sisu é democrática, elimina custos para os candidatos e oferece igualdade de oportunidades", disse o reitor Clélio Campolina ao site da instituição. Entre as maiores federais do País, só a UnB tem vestibular próprio. / P.S.