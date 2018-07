UFMT reserva 50% das vagas para cotistas

Ficou definido que, do total de vagas da UFMT, 30% estão destinadas aos estudantes oriundos integralmente do ensino público e 20% para negros que também tenham estudado integralmente em escolas públicas.

A discussão a respeito das ações afirmativas começou na UFMT em 2002. Em 2003, resolução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) criou sobrevagas em até 30% para brancos pobres (45% das vagas), negros pobres (45% das vagas) e indígenas (10% das vagas). A proposta nunca foi normatizada, com exceção do Programa de Inclusão Indígena (Proind).

Em março deste ano, a UFMT recebeu recomendação do Ministério Público Federal solicitando a imediata implementação do sistema de sobrevagas.

Polêmica. A questão das cotas divide a comunidade acadêmica e escolas do ensino médio, professores e entidades estudantis fizeram manifestações durante a votação no conselho.

Após dez anos ocorrerá uma avaliação para aliar o saldo e decidir pela continuidade ou não das cotas dentro da universidade.

A reitora da UFMT não descartou que, a partir de 2012, também sejam criadas 5% de sobrevagas. Dos 48 conselheiros que participaram da votação de ontem, 32 foram a favor, 9 contra e 6 se abstiveram. / FÁTIMA LESSA, ESPECIAL PARA O ESTADO