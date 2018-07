UFPR adia início de inscrição para vestibular

De acordo com a assessoria de imprensa da UFPR, a princípio a data de realização do concurso está mantida. A primeira etapa deve ocorrer em 13 de novembro e a segunda nos dias 11 e 12 de dezembro. Neste ano, a universidade está oferecendo 5.087 vagas em 96 cursos de graduação. Há também 529 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação.

O início das aulas do segundo semestre, que deveria ter acontecido no dia 1º de agosto e já havia sido adiado por três vezes, foi novamente postergado. Não acontecerá mais na próxima segunda-feira. Desta vez o Coun preferiu não marcar uma nova data. Na próxima quarta-feira, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) deve se reunir para discutir essa questão.