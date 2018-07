UFRJ decide acabar com vestibular e usará só o Enem A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiu acabar com a prova de vestibular para ingresso na instituição. Em reunião que durou cerca de três horas, os integrantes do Conselho Universitário (Consuni) aprovaram a adesão total ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ano passado, 40% dos alunos ingressaram na UFRJ por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação.