UFRJ decide adotar cotas para aluno de escola estadual O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Consuni) decidiu hoje adotar cotas para alunos do Ensino Médio da rede pública do Estado e de seus municípios no próximo vestibular. O conselho estabeleceu em 20% a reserva de vagas, o dobro da proposta da reitoria. Ficam de fora alunos da rede pública federal, de escolas de aplicação universitárias e de colégios militares, além de estudantes de outros Estados.