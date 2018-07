UFRJ discute políticas de ação afirmativa

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) formou ontem uma comissão para discutir a implantação de políticas de ação afirmativa na universidade, como cotas para negros, índios e estudantes de baixa renda. A comissão, decidida em reunião do Conselho Universitário (Consuni), deverá apresentar propostas sobre a forma de ingresso na sessão do conselho de 12 de agosto. Na ocasião, haverá votação para saber se a universidade adotará ou não as políticas afirmativas para o vestibular que acontece no final deste ano.