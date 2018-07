UFRJ diz que não muda sistema de vestibular até 2014

No entanto, uma reunião do Conselho Universitário (Consuni) promovida no dia 26 de abril manteve o sistema até 2014. No início de 2013 está programada uma reunião do órgão para avaliar o método e propor eventuais alterações. "O vestibular de 2010 foi o mais confuso da UFRJ, porque misturou o concurso próprio com as notas do Enem. Agora é preciso manter por algum tempo esse sistema que usa só o Enem, para testá-lo direito. Mudar em cima da hora só gera insegurança ao aluno. Por isso, acredito que manter o método até 2014 foi a melhor decisão", afirmou Ângela Rocha, pró-reitora de Graduação da UFRJ.

"Com a adoção do Enem para todas as vagas, um sistema que a UFRJ vinha aprimorando desde 1985 foi descartado. Mas o novo método é recente, ainda não dá para avaliar direito. Por isso, não acredito que possa haver alguma mudança antes de 2015", afirmou Marcelo Paixão, professor e integrante do Consuni da UFRJ.