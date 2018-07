UFRJ e UniRio estabelecem novo calendário acadêmico Somente duas universidades federais no Estado do Rio de Janeiro estabeleceram novo calendário acadêmico, com reposição das aulas e previsão de início no novo semestre - a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde as atividades foram retomadas na semana passada, e a Universidade Federal do Estado do Rio (UniRio), em que as aulas recomeçaram nesta segunda-feira (17). Os conselhos das universidades Federal Rural e da Fluminense (UFF) ainda não definiram as novas datas.