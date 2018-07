UFRJ pede aos alunos que economizem na conta de luz

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) deu início à campanha “Essa Conta é de Todos” com o objetivo de economizar pelo menos 25% em energia elétrica, hoje a conta mais cara com que a universidade tem de arcar.

O comunicado, assinado pelo reitor Roberto Leher, alerta que a UFRJ pode perder com o corte no Orçamento o equivalente a dois meses em contas a pagar, o que empurraria faturas para 2018. Atualmente, a gestão da universidade já tem priorizado dívidas mais urgentes diante da falta de dinheiro.

++ Corte de R$ 39 bi no Orçamento passa a comprometer os serviços públicos

“Estamos trabalhando com o que eu vou pagar e o que eu não vou pagar. É a gestão do que é menos pior”, afirma o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ, Roberto Gambine. Segundo ele, 30% do Orçamento de R$ 380 milhões para despesas de custeio da universidade estão bloqueados. No caso da previsão de R$ 40 milhões para investimentos, o corte chega a 60%. “Estamos recebendo as dotações a conta-gotas. A situação é grave”, diz Gambine.