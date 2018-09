UFRJ quer fim de comida gordurosa no câmpus

Também criou feiras de produtos orgânicos no câmpus. A próxima fase vai atingir os quiosques de alimentação. No próximo edital de licitação, constará a proibição de frituras e a exigência de utilização de ingredientes saudáveis, como farinhas integrais, além da oferta de frutas.

As medidas foram aprovadas no plano diretor da universidade e preveem ainda a capacitação dos funcionários dos quiosques na cozinha do restaurante universitário para que aprendam boas práticas de higiene e receitas que substituam as frituras.

Pesquisa do Instituto de Nutrição mostrou que todos consumiam salgados durante a semana. E o segundo lanche na preferência - o croissant de queijo com presunto - é campeão de gordura: a cada 100 gramas do alimento, 43 gramas são lipídio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.